Продажи дизельных авто в Германии упали на 25%

Москва, 4 апреля — «Вести. Экономика». Снижение продаж дизельных автомобилей в Германии ускорилось в марте, в первый месяц после того, как суд постановил, что города могут вводить запрет на въезд дизельных автомобилей для борьбы с загрязнением воздуха, передает Reuters

EPA/JAN WOITAS

Продажи автомобилей с дизельным двигателем на крупнейшем в Европе автомобильном рынке упали на 25% в прошлом месяце, заявил немецкий автомобильный регулятор KBA. В феврале продажи дизельных авто упали на 19,5%, а в январе — на 17,6%.

Высший административный суд Германии постановил в феврале, что города имеют право запрещать использование загрязняющих дизельных транспортных средств, поскольку они борются за улучшение качества воздуха, поврежденного выбросами оксида азота, что, как известно, вызывает респираторные заболевания.

Чтобы остановить падение продаж дизельных автомобилей, автопроизводители, включая Volkswagen Daimler , расширили стимулы для покупателей новых дизельных автомобилей.

Но опасения среди водителей о возможных ограничениях и снижение поставок автомобилей с новейшим дизельным двигателем марки Euro 6d будут влиять на продажи в ближайшие месяцы, считают аналитики.

"В настоящее время продажи новых дизельных авто не восстановятся", — сказал в среду Питер Фусс, старший партнер и специалист по автомобильной промышленности в немецкой компании EY.

"Скорее, нисходящий тренд, похоже, продолжится в ближайшие месяцы", — добавил Фусс, прогнозируя, что доля дизеля на общем автомобильном рынке Германии снизится до 25% с нынешнего уровня в 31%.

Глобальная борьба с дизельными автомобилями разразилась после того, как в 2015 году появилась информация о том, что Volkswagen фальсифицировала результаты испытаний уровня выхлопных газов на своих автомобилях в США. Скандал распространился по всей отрасли и увеличил инвестиции в электромобили.

KBA также заявила, что общая регистрация новых пассажирских автомобилей в Германии упала на 3,4% до 347 433 легковых автомобилей из-за сокращения рабочих дней, хотя регистрация в первом квартале увеличилась на 4% до 878 611 автомобилей.