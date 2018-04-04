Ещё
«Да там целое озеро!»: на дублере Ново-Садовой «утонули» Lada Priora и BMW
Далее:
Читайте также:
Ещё

«Да там целое озеро!»: на дублере Ново-Садовой «утонули» Lada Priora и BMW 

63.ru 1 час назад
Фото: 63.ru
В среду, 4 апреля, на дублере улицы Ново-Садовой в Самаре, в районе ДК «Современник», произошел потоп. Угодили в новый водоем сразу несколько машин. Об этом 63.ru сообщила местная жительница Татьяна.
— На этом участке, конечно, всегда в это время года есть лужи и довольно большие. Но такой «Венеции» еще не случалось. Заглохло уже три машины: не только легковые, но и внедорожники. Вот, например, собратьями по несчастью стали водители Lada Priora и BMW, — рассказала местная жительница Татьяна.
Горожане предположили, что причиной потопа могла стать коммунальная авария. Информация уточняется. Автомобилистам рекомендуют объезжать этот участок дороги.
63.ru: последние новости
Автохамы в городе: посиделки на капоте и парковка под балконом Снесло с дороги: на Ново-Вокзальной «Ситроен» протаранил пешеходное ограждение Пострадал ребенок: под Самарой «Шкода» протаранила пассажирский автобус
 Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
ГИБДД готовит новые ограничения для водителей64
Подписан «закон о 0,3 промилле» для водителей87
Водительские права начнут продлевать автоматически
Смягчить закон о 0,3 промилле
Гаишника протащили по Садовому на скорости 70 км/ч93
Видео
00:40
Гаишника протащили по Садовому на скорости 70 км/ч
ДТП Автоспорт/Мотоспорт
00:21
Видео смертельного ДТП с беспилотником Uber
Автоновости Автоспорт/Мотоспорт
00:36
Лишенную прав Багдасарян задержали за рулем
Автоновости
01:41
Lexus заставит своих клиентов облизывать руль
Автоновости
00:59
«Это маразм»: как на Украине блокируют Крымский мост
Бортжурнал
00:26
«Буквально через несколько минут он испустил дух»
ДТП
01:01
Российского дипломата в Киеве спасли от самосуда
ДТП Статьи
Видео езды ВАЗ-2101 с мотором V8 опубликовали в сети
Автоновости
01:00
Бензин подскочит в цене в ближайшее время
Автоновости Статьи
00:10
«Полностью неуправляемый» кабриолет предложит Honda
Автоновости
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение