«Да там целое озеро!»: на дублере Ново-Садовой «утонули» Lada Priora и BMW

В среду, 4 апреля, на дублере улицы Ново-Садовой в Самаре, в районе ДК «Современник», произошел потоп. Угодили в новый водоем сразу несколько машин. Об этом 63.ru сообщила местная жительница Татьяна.

— На этом участке, конечно, всегда в это время года есть лужи и довольно большие. Но такой «Венеции» еще не случалось. Заглохло уже три машины: не только легковые, но и внедорожники. Вот, например, собратьями по несчастью стали водители Lada Priora и BMW , — рассказала местная жительница Татьяна.

Горожане предположили, что причиной потопа могла стать коммунальная авария. Информация уточняется. Автомобилистам рекомендуют объезжать этот участок дороги.