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Ремонт водопровода, из-за которого затопило дублер Ново-Садовой, затянется еще на день
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Ремонт водопровода, из-за которого затопило дублер Ново-Садовой, затянется еще на день 

63.ru 1 час назад
Фото: 63.ru
Сотрудники коммунальной службы продолжают работать на улице Ново-Садовой, 303, где прорвало водопровод. Повреждения трубы оказались более серьезными, чем оценивали изначально. Об этом 63.ru рассказали в «СКС».
— На трубе образовалась продольная трещина длиной около 6 метров. Да и залегает она глубоко. Поэтому земляные работы затянулись. По предварительным оценкам наших специалистов, они продлятся до вечера. Только после этого рабочие приступят к замене поврежденного участка водопровода, — рассказали в коммунальной службе. — Дома, расположенные в зоне аварии от водоснабжения не отключали.
Коммунальная авария произошла вечером 4 апреля. Из-за прорыва водопровода оказались затоплены дублер улицы Ново-Садовой и частично трамвайные пути. Последствия случившегося очевидцы сняли на видео.
Машины плывут по Ново-Садовой
Проведению ремонта мешали гаражи. Их пришлось демонтировать. Приступить к земляным работам специалисты «СКС» смогли только утром 5 апреля.
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