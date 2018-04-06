Ремонт водопровода, из-за которого затопило дублер Ново-Садовой, затянется еще на день

Сотрудники коммунальной службы продолжают работать на улице Ново-Садовой, 303, где прорвало водопровод. Повреждения трубы оказались более серьезными, чем оценивали изначально. Об этом 63.ru рассказали в «СКС».

— На трубе образовалась продольная трещина длиной около 6 метров. Да и залегает она глубоко. Поэтому земляные работы затянулись. По предварительным оценкам наших специалистов, они продлятся до вечера. Только после этого рабочие приступят к замене поврежденного участка водопровода, — рассказали в коммунальной службе. — Дома, расположенные в зоне аварии от водоснабжения не отключали.

Коммунальная авария произошла вечером 4 апреля. Из-за прорыва водопровода оказались затоплены дублер улицы Ново-Садовой и частично трамвайные пути. Последствия случившегося очевидцы сняли на видео.

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Проведению ремонта мешали гаражи. Их пришлось демонтировать. Приступить к земляным работам специалисты «СКС» смогли только утром 5 апреля.