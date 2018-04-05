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В Самаре коммунальные службы демонтировали гаражи для устранения прорыва водопровода
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В Самаре коммунальные службы демонтировали гаражи для устранения прорыва водопровода 

63.ru 1 час назад
Фото: 63.ru
Утром в четверг, 5 апреля, сотрудники «Самарских коммунальных систем» приступили к ремонту трубы на улице Ново-Садовой, 303а.
Авария произошла вечером в среду, 4 апреля. Из-за прорыва водопровода оказались затоплены дублер Ново-Садовой и частично трамвайные пути. Аварийная бригада выехала на место. Но оказалось, что получить доступ к поврежденной трубе мешают гаражи.
— Наши специалисты перекрыли водовод, утечка прекратилась. В ночь на 5 апреля гаражи убрали с места утечки. Сейчас сотрудники проводят земляные работы, — рассказали в «СКС».
Дома, расположенные в зоне коммунальной аварии, от водоснабжения не отключали.
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