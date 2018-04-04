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Мажоры устроили «шашки» на Кутузовском проспекте
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Мажоры устроили «шашки» на Кутузовском проспекте 

Деловая газета «Взгляд» 2 часа назад
Фото: РИА Новости
В Сети появилось видео, на котором водитель автомобиля Mersedes нарушает правила, двигаясь по Кутузовскому проспекту: едет по обочине и разделительной полосе.
В Instagram majorka_777_ появился видеоролик, на котором водитель нарушает правила дорожного движения, двигаясь по Кутузовскому проспекту.
Подпись к видеоролику гласит: «Уверенно по городу. Шашки по столице, вместе с @evloev_zelim_111».
Судя по видео, водитель Mersedes нарушает сразу несколько правил дорожного движения: он двигается по обочине и разделительной полосе, а также создает аварийную обстановку, постоянно меняя полосы движения (на сленге водителей это называется «игрой в шашки»).
Ранее в соцсетях появилось видео с полуголым молодым человеком, прокатившемся по Москве на крыше автомобиля Bentley.
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