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Новые подробности ДТП на Чернышевского: в больницу доставили еще двух человек, в том числе 15-летнюю девушку
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Новые подробности ДТП на Чернышевского: в больницу доставили еще двух человек, в том числе 15-летнюю девушку 

72.ru 34 минуты назад
Фото: 72.ru
Областная ГИБДД сообщила уточненную информацию о вчерашнем ДТП, которое произошло в пятом часу на перекрестке Чернышевского и Гранитной.
Водитель этой иномарки в больнице, у 22-летнего мужчины серьезные травмы
Известно, что в аварии серьезно пострадал не только нарушивший ПДД водитель Geely, которого выкинуло из машины, но и еще двое. Травмы головы получил 57-летний водитель Toyota Land Cruizer и его 15-летняя дочь.
От удара внедорожник выкинуло на тротуар
— По предварительным данным, водитель автомобиля Geely, выезжая со второстепенной дороги на главную, нарушил очередность проезда, не пропустив Toyota. От удара 22-летнего водителя иномарки выбросило из автомобиля, он получил открытую травму головы. 57-летний водитель внедорожник получил травму головы и ушибы, у его 15-летней дочери травма головы. Обстоятельства ДТП выясняются. Стаж водителя Geely за рулем 4 года, — сообщили в ГИБДД.
Подушки безопасности сработали в обеих иномарках
Сотрудники госатоинспекции также разыскивают виновника второй аварии, которая произошла накануне на Пермякова. Водитель сбил школьника и скрылся с места аварии.
— В предполагаемый момент ДТП через подъем на путепровод проезжали несколько десятков автомобилей. ГИБДД просит очевидцев обратиться в ГИБДД по тел. 79-46-52, 29-14-99, либо направить информацию на email: gibdd72@mail.ru, — добавили в госавтоинспекции.
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