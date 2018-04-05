Новые подробности ДТП на Чернышевского: в больницу доставили еще двух человек, в том числе 15-летнюю девушку

Областная ГИБДД сообщила уточненную информацию о вчерашнем ДТП, которое произошло в пятом часу на перекрестке Чернышевского и Гранитной.

Водитель этой иномарки в больнице, у 22-летнего мужчины серьезные травмы

Известно, что в аварии серьезно пострадал не только нарушивший ПДД водитель Geely , которого выкинуло из машины, но и еще двое. Травмы головы получил 57-летний водитель Toyota Land Cruizer и его 15-летняя дочь.

От удара внедорожник выкинуло на тротуар

— По предварительным данным, водитель автомобиля Geely, выезжая со второстепенной дороги на главную, нарушил очередность проезда, не пропустив Toyota. От удара 22-летнего водителя иномарки выбросило из автомобиля, он получил открытую травму головы. 57-летний водитель внедорожник получил травму головы и ушибы, у его 15-летней дочери травма головы. Обстоятельства ДТП выясняются. Стаж водителя Geely за рулем 4 года, — сообщили в ГИБДД.

Подушки безопасности сработали в обеих иномарках

Сотрудники госатоинспекции также разыскивают виновника второй аварии, которая произошла накануне на Пермякова. Водитель сбил школьника и скрылся с места аварии.

— В предполагаемый момент ДТП через подъем на путепровод проезжали несколько десятков автомобилей. ГИБДД просит очевидцев обратиться в ГИБДД по тел. 79-46-52, 29-14-99, либо направить информацию на email: gibdd72@mail.ru, — добавили в госавтоинспекции.