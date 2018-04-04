В аварии на Чернышевского сильно пострадал водитель, которого выбросило из машины 

В Тюмени, сегодня, 4 апреля, днем в аварии сильно пострадал водитель легковушки. После столкновения с внедорожником молодой человек вылетел из машины и получил тяжелые травмы. — ДТП произошло на пересечении улиц Чернышевского и Гранитной. По предварительной информации, водитель Geely выезжал со второстепенной дороги и не пропустил внедорожник Toyota. Управлявший легковым автомобилем молодой человек вылетел из машины и получил открытую черепно-мозговую травму, — рассказала Анжела Борисова, руководитель отделения пропаганды региональной Госавтоинспекции. — Документов при себе у него не было, на вид ему примерно 25 лет. Возможно, он не был пристегнут ремнем безопасности.
Обстоятельства ДТП выясняют сотрудники ГИБДД.