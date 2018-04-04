Ещё
В аварии на Чернышевского сильно пострадал водитель, которого выбросило из машины
Далее:
Читайте также:
Ещё

В аварии на Чернышевского сильно пострадал водитель, которого выбросило из машины 

72.ru 27 минут назад
Фото: 72.ru
В Тюмени, сегодня, 4 апреля, днем в аварии сильно пострадал водитель легковушки. После столкновения с внедорожником молодой человек вылетел из машины и получил тяжелые травмы. — ДТП произошло на пересечении улиц Чернышевского и Гранитной. По предварительной информации, водитель Geely выезжал со второстепенной дороги и не пропустил внедорожник Toyota. Управлявший легковым автомобилем молодой человек вылетел из машины и получил открытую черепно-мозговую травму, — рассказала Анжела Борисова, руководитель отделения пропаганды региональной Госавтоинспекции. — Документов при себе у него не было, на вид ему примерно 25 лет. Возможно, он не был пристегнут ремнем безопасности.
Обстоятельства ДТП выясняют сотрудники ГИБДД.
72.ru: последние новости
В Перевалово столкнулись «Лада» и мотоцикл ГИБДД разыскивает водителя машины, сбившего на пешеходном переходе школьника «Я паркуюсь, как...»: 5 автохамов, попавших в объектив тюменцев
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
ГИБДД готовит новые ограничения для водителей12
Гаишника протащили по Садовому на скорости 70 км/ч92
Подписан «закон о 0,3 промилле» для водителей87
Смягчить закон о 0,3 промилле
Водительские права начнут продлевать автоматически
Видео
00:40
Гаишника протащили по Садовому на скорости 70 км/ч
ДТП Автоспорт/Мотоспорт
00:21
Видео смертельного ДТП с беспилотником Uber
Автоновости Автоспорт/Мотоспорт
00:36
Лишенную прав Багдасарян задержали за рулем
Автоновости
01:41
Lexus заставит своих клиентов облизывать руль
Автоновости
00:59
«Это маразм»: как на Украине блокируют Крымский мост
Бортжурнал
00:26
«Буквально через несколько минут он испустил дух»
ДТП
01:01
Российского дипломата в Киеве спасли от самосуда
ДТП Статьи
Видео езды ВАЗ-2101 с мотором V8 опубликовали в сети
Автоновости
01:00
Бензин подскочит в цене в ближайшее время
Автоновости Статьи
00:10
«Полностью неуправляемый» кабриолет предложит Honda
Автоновости
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение