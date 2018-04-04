Пьяный костромич одолел своими хулиганствами все Заволжье

Пьяный костромич в ходе своих прогулок по заволжскому району нагулял столько проблем, что в отношении него возбудили несколько уголовных дел, сообщает управление МВД по Костромской области.

Впервые скандальные похождения начались осенью прошлого года. В микрорайоне Венеция он публично оскорбил незнакомую женщину и несколько раз ударил ее палкой. После этого дебошир сел в свою машину и уехал. Но костромича задержали сотрудники ГИБДД . Тогда в отношении него возбудили уголовные дела за хулиганство, угрозу убийством и повторное управление автомобилем в состоянии опьянения.

Позже он решил устроить с пьяной компанией банкет в квартире своей знакомой, только вот хозяйка дома гостям оказалась не рада. Когда перед разгоряченными алкоголем мужчинами закрыли дверь, они вломились в жилище костромички через балкон. Она вновь приняла их негостеприимено, из-за чего лишилась ювелирных украшений, телефона и двух бутылок алкоголя. После этого вся компания «загрузилась» в машину и скрылась.

{slider}

Но спокойно они доехали только до Пантусовского поста, где их пытались остановить правоохранители. Водитель дал по газам и попытался скрыться. Погоня закончилась на повороте в Черноречье, когда машина вылетела с дороги и врезалась в кирпичную стену.

Добавилось еще одно уголовное дело — за повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения.

Вина костромича во всех эти преступлениях доказана, и материалы дела направлены в суд.