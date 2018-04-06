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Завтра костромичей будет активно сдувать с улиц
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Завтра костромичей будет активно сдувать с улиц 

Kostroma.Today 6 апреля 2018
Фото: Kostroma.Today
Синоптики прогнозируют в Костромской области усиление ветра, узнал KOSTROMA.TODAY. Костромичам нужно быть аккуратными и внимательными.
По информации костромского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среду, ночью 7 апреля ожидается ветер порывами до 17-19 метров в секунду.
Температура воздуха ночью -2…+3 градуса, днем +4…+9 градусов.
Также 7 апреля в некоторых районах области пройдут дожди.
Из-за такой погоды может быть нарушено электроснабжение, возможны падения рекламных щитов и деревьев. Также велика вероятность увеличения числа ДТП.
При возникновении экстренных ситуаций нужно звонить по телефонам 01, 101 или 112.
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