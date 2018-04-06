Завтра костромичей будет активно сдувать с улиц

Синоптики прогнозируют в Костромской области усиление ветра, узнал KOSTROMA.TODAY. Костромичам нужно быть аккуратными и внимательными.

По информации костромского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среду, ночью 7 апреля ожидается ветер порывами до 17-19 метров в секунду.

Температура воздуха ночью -2…+3 градуса, днем +4…+9 градусов.

Также 7 апреля в некоторых районах области пройдут дожди.

Из-за такой погоды может быть нарушено электроснабжение, возможны падения рекламных щитов и деревьев. Также велика вероятность увеличения числа ДТП.

При возникновении экстренных ситуаций нужно звонить по телефонам 01, 101 или 112.