В ДТП на выезде из Орла пострадали три человека

Сегодня, 4 апреля, около 16 часов произошло столкновение двух автомобилей на выезде из Лужков. На пересечении улицы Паровозная и трассы М-2 «Крым» дорогу не поделили « Рено » под управлением женщины-водителя и «Мицубиси», которым управлял мужчина. В результате аварии пострадали три человека. Пресс-служба УМВД России по Орловской области уточняет, что в настоящий момент проводится проверка. Полицейские выясняют, кто из водителей проехал на красный. Сообщение В ДТП на выезде из Орла пострадали три человека появились сначала на РИА 57.