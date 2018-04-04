Ещё
В ДТП на выезде из Орла пострадали три человека
Далее:
Читайте также:
Ещё

В ДТП на выезде из Орла пострадали три человека 

РИА 57 2 часа назад
Фото: РИА 57
Сегодня, 4 апреля, около 16 часов произошло столкновение двух автомобилей на выезде из Лужков.
На пересечении улицы Паровозная и трассы М-2 «Крым» дорогу не поделили «Рено» под управлением женщины-водителя и «Мицубиси», которым управлял мужчина. В результате аварии пострадали три человека.
Пресс-служба УМВД России по Орловской области уточняет, что в настоящий момент проводится проверка. Полицейские выясняют, кто из водителей проехал на красный.
Сообщение В ДТП на выезде из Орла пострадали три человека появились сначала на РИА 57.
РИА 57: последние новости
Мост в Тайном перекрыли для движения транспорта и пешеходов В Орле сотрудница ППС попала в аварию На трассе Орёл-Брянск перевернулся большегруз МАЗ с песком
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
ГИБДД готовит новые ограничения для водителей92
Подписан «закон о 0,3 промилле» для водителей87
Водительские права начнут продлевать автоматически
Смягчить закон о 0,3 промилле
Мажоры устроили «шашки» на Кутузовском проспекте3
Видео
00:40
Гаишника протащили по Садовому на скорости 70 км/ч
ДТП Автоспорт/Мотоспорт
00:21
Видео смертельного ДТП с беспилотником Uber
Автоновости Автоспорт/Мотоспорт
00:36
Лишенную прав Багдасарян задержали за рулем
Автоновости
01:41
Lexus заставит своих клиентов облизывать руль
Автоновости
00:59
«Это маразм»: как на Украине блокируют Крымский мост
Бортжурнал
00:26
«Буквально через несколько минут он испустил дух»
ДТП
01:01
Российского дипломата в Киеве спасли от самосуда
ДТП Статьи
Видео езды ВАЗ-2101 с мотором V8 опубликовали в сети
Автоновости
01:00
Бензин подскочит в цене в ближайшее время
Автоновости Статьи
00:10
«Полностью неуправляемый» кабриолет предложит Honda
Автоновости
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение