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В Орле на Генерала Родина «Рено» догнал «Ниссан»
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В Орле на Генерала Родина «Рено» догнал «Ниссан» 

РИА 57 2 часа назад
Фото: РИА 57
Дорожно-транспортное происшествие произошло в областном центре накануне утром, 5 апреля, сообщает пресс-служба ГИБДД по Орловской области.
Около девяти часов утра водитель «Рено» ехал по улице Генерала Родина со стороны Колхозной в направлении Веселой. В районе дома » 14 он столкнулся с автомобилем «Ниссан Альмера», двигавшемся в попутном направлении.
В результате аварии водитель «Ниссана» был травмирован, госпитализация ему не потребовалась, уточнили в пресс-службе региональной ГИБДД.
Всего за прошедшие сутки на территории Орловской области было зарегистрировано 19 аварий, среди них две с пострадавшими. Травмы получили три человека.
Сообщение В Орле на Генерала Родина «Рено» догнал «Ниссан» появились сначала на РИА 57.
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