В Орле на Генерала Родина «Рено» догнал «Ниссан»

Дорожно-транспортное происшествие произошло в областном центре накануне утром, 5 апреля, сообщает пресс-служба ГИБДД по Орловской области.

Около девяти часов утра водитель « Рено » ехал по улице Генерала Родина со стороны Колхозной в направлении Веселой. В районе дома » 14 он столкнулся с автомобилем « Ниссан Альмера», двигавшемся в попутном направлении.

В результате аварии водитель «Ниссана» был травмирован, госпитализация ему не потребовалась, уточнили в пресс-службе региональной ГИБДД.

Всего за прошедшие сутки на территории Орловской области было зарегистрировано 19 аварий, среди них две с пострадавшими. Травмы получили три человека.