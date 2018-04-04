В Пензе на ул. Володарского упавшая с крыши наледь покорежила автомобили

Житель Пензы стал свидетелем того, как с крыши дома в самом центре города упала глыба льда и снега, которая помяла припаркованные возле дома машины.

Последствия этого инцидента возле дома № 63 по улице Володарского пензенец запечатлел на камеру и выложил в тематическую группу «Подслушано у водителей. Пенза» соцсети «ВКонтакте». На снимке можно увидеть, что из-за падения массы льда со снегом пострадали два стоящих автомобиля. У одного из них оказались измяты крыша, капот и разбито лобовое стекло.

Участники сообщества, увидевшие фото, отметили, что на улице Володарского есть ряд подобных мест, где может случиться сход наледи с крыш.

«Володарского, 71а, там такая жесть висит, не то что легковушку — грузовик в лепешку сплющит», — написал Виктор.

Владельцам помятых автомобилей предстоит дорогостоящий ремонт. У них есть шанс отсудить у управляющей компании деньги на ремонт машин.