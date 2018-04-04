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В Пензе на ул. Володарского упавшая с крыши наледь покорежила автомобили
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В Пензе на ул. Володарского упавшая с крыши наледь покорежила автомобили 

PNZdrive 2 часа назад
Фото: PNZdrive
Житель Пензы стал свидетелем того, как с крыши дома в самом центре города упала глыба льда и снега, которая помяла припаркованные возле дома машины.
Последствия этого инцидента возле дома № 63 по улице Володарского пензенец запечатлел на камеру и выложил в тематическую группу «Подслушано у водителей. Пенза» соцсети «ВКонтакте». На снимке можно увидеть, что из-за падения массы льда со снегом пострадали два стоящих автомобиля. У одного из них оказались измяты крыша, капот и разбито лобовое стекло.
Участники сообщества, увидевшие фото, отметили, что на улице Володарского есть ряд подобных мест, где может случиться сход наледи с крыш.
«Володарского, 71а, там такая жесть висит, не то что легковушку — грузовик в лепешку сплющит», — написал Виктор.
Владельцам помятых автомобилей предстоит дорогостоящий ремонт. У них есть шанс отсудить у управляющей компании деньги на ремонт машин.
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