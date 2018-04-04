Банду автоподставщиков задержали в Пензе

Сотрудники полиции задержали членов преступной группировки, которые инсценировали 27 ДТП в Пензенской области. Проводится расследование, сообщил сайт «Пенза‐пресс».

Участники ОПГ получили от страховой компании более трех миллионов рублей, чем причинили страховой компании крупный ущерб

пресс-служба

Аварии инсценировались в ночное время суток в Пензе или за пределами города. Члены банды выступали виновниками ДТП на отечественных машинах и пострадавшими на автомобилях представительского класса, чтобы получить крупные страховые выплаты.