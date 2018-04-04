Материалы дела о смертельном ДТП с участием судейского Range Rover в Краснодаре могут вернуть в прокуратуру

Краснодар. 4 апреля — Новая Кубань. Сегодня в Ленинском районном суде г. Краснодара должны были приступить к допросу свидетелей по делу в отношении Романа Коваленко . Ему инкриминируют ч.6 ст. 264УК РФ и статью о самоуправстве. Она появилась в окончательной редакции обвинительного заключения. Потерпевшим по ней признан отец судьи Прикубанского районного суда г. Краснодара Георгия Ермолова . Range Rover был оформлен на него. Напомним, что Коваленко работал у Ермоловых водителем.

Адвокат семьи погибшей 20-летней Юлии Пресбышевской выступил перед судом с ходатайством о возвращении материалов уголовного дела в прокуратуру . Основанием тому были высказаны предположения о наличии ошибки в квалификации деяний обвиняемого по части завладения транспортным средством. Кроме того, представитель потерпевших привел довод о необходимости рассмотрения вопроса о квалификации деяний Коваленко по факту оставления места ДТП. Так как в аварии выжил водитель ВАЗ-2114, Роману Васильевичу могут инкриминировать и ст. 125 УК РФ «Оставление в опасности».

Представитель семьи вторых потерпевших возражений против приобщения ходатайства не высказал и оставил этот вопрос на усмотрение суда.

Защитник обвиняемого счел данные аргументы неправомерными. По части несогласия потерпевших с квалификацией деяний Коваленко по ч. 1 ст. 330 УК РФ (самоуправство), его адвокат пояснил, что данная статья не затрагивает их интересы, так как потерпевшим по ней проходит владелец ТС.

Представитель гособвинения заявила о необходимости предоставления времени для ознакомления с ходатайством.

Судья Герман Лоншаков принял решение перенести слушания на 5 апреля. Заседание состоится в 16:00.

Напомним, что в аварии, произошедшей осенью прошлого года на пересечении улиц Тургенева и Гагарина погибли 20-летняя девушка и 27-летний молодой человек. Они были пассажирами ВАЗ-2114. 20-летний водитель отечественной легковушки выжил. Его здоровью был причинен тяжкий вред. В ближайшее врем парень будет вынужден оформлять инвалидность. В ходе следствия была собрана доказательная база, дающая основания полагать, что в момент столкновения с легковушкой за рулем Range Rover, принадлежащего семье судьи, находился их водитель, 27-летний Роман Коваленко. Обвиняемый признал вину во всех инкриминируемых ему деяниях в полном объеме. Сторона защиты ходатайствовала о рассмотрении дела в особом порядке, то есть без проведения судебного следствия. Судом в удовлетворении ходатайства было отказано.