По делу о ДТП с участием судейского Range Rover в Краснодаре допросят следователя

Краснодар. 5 апреля — Новая Кубань. Сегодня в Ленинском районном суде г. Краснодара рассматривалось ходатайство одной из сторон потерпевших по делу в отношении Романа Коваленко . Адвокаты настаивают на необходимости возврата материалов дела в прокуратуру

* Материалы дела о смертельном ДТП с участием судейского Range Rover в Краснодаре могут вернуть в прокуратуру

Аргументов для этого несколько. Представители семьи погибшей 20-летней Юлии Пресбышевской считают, что в окончательной редакции обвинительного заключения не хватает ещё одной статьи — об оставлении в опасности (ст. 125 УК РФ). А по ч. 1. ст. 330 УК РФ (самоуправство) по их мнению вина Коваленко вменена излишне. Кроме того, они утверждают, что в ходе ознакомления с материалами уголовного дела были нарушены их права на защиту. С их стороны имеются претензии к дате, указанной в протоколе ознакомления. Адвокаты утверждают, что 21 января в момент фактического ознакомления предварительное следствие ещё не было завершено, в обвинительном заключении не имелось той самой статьи о самоуправстве. Потерпевшим по ней, кстати, проходит отец Георгия Ермолова , судьи Прикубанского суда г. Краснодара.

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Интересно отметить, что он заседания по делу в отношении водителя их семьи не посещает.

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Адвокаты, выступившие с ходатайством о возврате материалов дела в прокуратуру, подтвердили свои доводы документально. Они пояснили, что в дату, указанную на протоколе, не имели возможности знакомиться с материалами дела, так как географически находились в других городах России.

По последнему аспекту гособвинитель поддержал инициативу потерпевших. Что касается остальных вышеупомянутых пунктов, то прокурор счел отмену ст. 330 УК РФ и вменение ст. 125 УК РФ преждевременными. Решения по ним могут быть приняты уже в ходе рассмотрения дела по существу в рамках судебного следствия.

Адвокат обвиняемого в своей речи отметил, что, если вышеупомянутые нарушения и имели место быть, то они устранимы в ходе судебного процесса и не являются основанием для его затягивания. Квалификацию деяний Коваленко по ст. 125 УК РФ защитник считает не правомерной, так как Пресбышевская погибла мгновенно, то есть факт оставления её в опасности является нелогичным. Касаемо вопроса об ознакомлении потерпевших с материалами дела по ч. 6 ст. 264 УК РФ и неознакомлении с ч. 1 ст. 330 УК РФ из-за неразберихи с датой, указанной в протоколе, адвокат обвиняемого обратил внимание на то, что в этом может выражаться непрофессионализм в действиях защитников, представляющих интересы семьи погибшей, которые поставили свои подписи в протоколе.

Вторая сторона потерпевших и их представитель по уважительным причинам отсутствовали на заседании.

В итоге слушания отложили на 10 апреля. Судья счел необходимым вызвать в зал судебных заседаний следователя Григоряна, который занимался делом. Ему будут адресованы процессуальные вопросы, направленные на установление обстоятельств несовпадения даты, указанной в протоколе ознакомления с датой фактического ознакомления с материалами дела.

По итогам следующего заседания будет принято решение об удовлетворении или об отказе в удовлетворении ходатайства о возврате материалов дела в прокуратуру и на дополнительное следствие.

Напомним, что Роман Коваленко проходит обвиняемым по делу о совершении ДТП на ул Тургенева. Собрана доказательная база, дающая право полагать, что в момент столкновения Range Rover с ВАЗ-2114 внедорожником семьи судьи Ермолова управлял их водитель.

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В аварии погибли 2 человека, 20-летний водитель отечественной легковушки выжил.

«Новая Кубань» продолжит следить за развитием событий.