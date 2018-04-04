В ДТП «шестерку» под Саратовом разорвало пополам

Водитель с серьезными травмами находится в больнице.

Серьезное дорожно-транспортное происшествие произошло вечером 4 апреля на шлюзовом мосту в Балакове Саратовской области.

Съезжая с моста, ВАЗ-2106 на скорости влетел в световую опору. При этом машина оказалась сильно повреждена. Автомобиль буквально разорвало пополам. От столкновения со столбом у «шестерки» оторвало переднюю часть.

По предварительным данным автомобилист не справился с управлением. Дорожная полиция выясняет детали происшествия.

Фото: соцсети