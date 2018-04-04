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В смертельной аварии на Московской в Кирове погиб стажер полиции
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В смертельной аварии на Московской в Кирове погиб стажер полиции 

Vyatka-grad.ru 1 час назад
Фото: Vyatka-grad.ru
Прошедшей ночью в Кирове произошла смертельная авария. На улице Московской “Лада Калина” столкнулась с фургоном.
Напомним, авария произошла напротив дома № 87.
По предварительным данным, 21-летний водитель легкового автомобиля врезался в грузовой автомобиль «ГАЗ», который двигался в попутном направлении.
От удара водитель «Калины» погиб на месте ДТП, водитель и 24-летний пассажир грузовика получили травмы.
В пресс-службе УМВД РФ по Кировской области рассказали, что в ДТП на улице Московской погиб стажер полиции. 21-летний стажер отдела полиции №2 находился на выходном дне и передвигался на личном автомобиле «Лада Калина».
Сейчас по факту аварии ведется проверка.
Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
Фото — УГИБДД по Кировской области
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