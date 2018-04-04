В смертельной аварии на Московской в Кирове погиб стажер полиции

Прошедшей ночью в Кирове произошла смертельная авария. На улице Московской “ Лада Калина” столкнулась с фургоном.

Напомним, авария произошла напротив дома № 87.

По предварительным данным, 21-летний водитель легкового автомобиля врезался в грузовой автомобиль «ГАЗ», который двигался в попутном направлении.

От удара водитель «Калины» погиб на месте ДТП, водитель и 24-летний пассажир грузовика получили травмы.

В пресс-службе УМВД РФ по Кировской области рассказали, что в ДТП на улице Московской погиб стажер полиции. 21-летний стажер отдела полиции №2 находился на выходном дне и передвигался на личном автомобиле «Лада Калина».

Сейчас по факту аварии ведется проверка.

Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.