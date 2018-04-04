Дорожные службы Подмосковья перешли на весенне-летнее содержание региональных дорог

Дорожные службы Подмосковья приступили к работам по весенне-летнему содержанию региональных дорог. Об этом сообщили в пресс-службе министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области со ссылкой на его главу Игоря Трескова.

«Дорожные службы Московской области перешли на весенне-летнее содержание региональной сети автодорог. Сейчас проводятся работы по очистке проезжей и прибордюрной части от песка и грязи после зимы. Полным ходом идет подготовка к ямочному ремонту и традиционному ремонту дорог. Проводится очистка барьерных и тросовых ограждений, тротуаров, посадочных площадок, автопавильонов, светофоров, дорожных знаков. Ведется переоборудование техники к выполнению весенне-летних видов работ», — приводятся в сообщении слова И. Трескова.

В пресс-службе отметили, что в весенне-летний сезон на региональных дорогах будет задействовано свыше 1 тыс. единиц техники, в том числе 400 новых машин, которые поступили в ГБУ МО «Мосавтодор» в рамках масштабного обновления парка дорожной техники, приобретенной в лизинг в 2017 г.

«Выполнение работ по содержанию автодорог осуществляется через систему контроля и планирования в области дорожной инфраструктуры (СКПДИ). Оплата за работу дорожным организациям производится только после подтверждения объемов и качества в СКПДИ. В оперативном управлении Мосавтодора находится свыше 14 тыс. км региональных и межмуниципальных дорог, на которых находится более 1,2 тыс. км барьерного ограждения, 9,8 тыс. автобусных павильонов и 200 тыс. дорожных знаков», — указано в сообщении.