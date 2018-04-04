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Скорая помощь попала в аварию на Садовом кольце в Москве
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Скорая помощь попала в аварию на Садовом кольце в Москве 

360tv.ru 1 час назад
Карета скорой помощи попала в ДТП на Садовом кольце в Москве. Как «360» сообщили в ГИБДД, столкнулись два автомобиля на пересечении улиц Земляной вал и Басманная.
По неподтвержденным данным, есть пострадавшие.
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