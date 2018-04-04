В Петербурге задержали двух гаишников по делу о мошенничестве с липовыми ДТП

Двух инспекторов ГИБДД изобличили в мошенничестве сотрудники Управления собственной безопасности при петербургском главке МВД РФ

В пресс-службе ведомства сообщили, что на пересечении проспекта Карла Маркса и улицы Володарского, за денежное вознаграждение в размере 15 тысяч рублей инспекторы оформили заранее инсценированное ДТП с автомобилем « Инфинити ». После этого участники организованной группы, обратившись с заявлением о наступлении страхового случая, незаконно получили от страховой компании денежные средства в сумме 350 тысяч рублей.

Как стало известно, в конце прошлого года Следственный комитет РФ по Санкт-Петербургу возбудил уголовное дело о мошенничество в сфере страхования в отношении участников преступной группы, фигуранты которой организовывали липовое ДТП в целях незаконного получения возмещения от страховой компании.

Теперь задержанным накануне правоохранителям грозит увольнение из органов внутренних дел и наказание в соответствии с нормами действующего уголовного законодательства. Также в случае доказательства вины их непосредственное руководство будет привлечено к строгой дисциплинарной ответственности, отметили в петербургском главке МВД.