Ещё
В Петербурге задержали двух гаишников по делу о мошенничестве с липовыми ДТП
Далее:
Читайте также:
Ещё

В Петербурге задержали двух гаишников по делу о мошенничестве с липовыми ДТП 

Интересант 1 час назад
Двух инспекторов ГИБДД изобличили в мошенничестве сотрудники Управления собственной безопасности при петербургском главке МВД РФ.
В пресс-службе ведомства сообщили, что на пересечении проспекта Карла Маркса и улицы Володарского, за денежное вознаграждение в размере 15 тысяч рублей инспекторы оформили заранее инсценированное ДТП с автомобилем «Инфинити». После этого участники организованной группы, обратившись с заявлением о наступлении страхового случая, незаконно получили от страховой компании денежные средства в сумме 350 тысяч рублей.
Как стало известно, в конце прошлого года Следственный комитет РФ по Санкт-Петербургу возбудил уголовное дело о мошенничество в сфере страхования в отношении участников преступной группы, фигуранты которой организовывали липовое ДТП в целях незаконного получения возмещения от страховой компании.
Теперь задержанным накануне правоохранителям грозит увольнение из органов внутренних дел и наказание в соответствии с нормами действующего уголовного законодательства. Также в случае доказательства вины их непосредственное руководство будет привлечено к строгой дисциплинарной ответственности, отметили в петербургском главке МВД.
Интересант: последние новости
Вербовщика террористов в Петербурге приговорили к «строгой» колонии В Кемеровской области загорелся автобус, перевозивший детскую волейбольную команду В суд отправлен петербургский таксист, в машине которого при ДТП погибла пассажирка
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
ГИБДД готовит новые ограничения для водителей92
Подписан «закон о 0,3 промилле» для водителей87
Водительские права начнут продлевать автоматически
Смягчить закон о 0,3 промилле
Мажоры устроили «шашки» на Кутузовском проспекте3
Видео
00:40
Гаишника протащили по Садовому на скорости 70 км/ч
ДТП Автоспорт/Мотоспорт
00:21
Видео смертельного ДТП с беспилотником Uber
Автоновости Автоспорт/Мотоспорт
00:36
Лишенную прав Багдасарян задержали за рулем
Автоновости
01:41
Lexus заставит своих клиентов облизывать руль
Автоновости
00:59
«Это маразм»: как на Украине блокируют Крымский мост
Бортжурнал
00:26
«Буквально через несколько минут он испустил дух»
ДТП
01:01
Российского дипломата в Киеве спасли от самосуда
ДТП Статьи
Видео езды ВАЗ-2101 с мотором V8 опубликовали в сети
Автоновости
01:00
Бензин подскочит в цене в ближайшее время
Автоновости Статьи
00:10
«Полностью неуправляемый» кабриолет предложит Honda
Автоновости
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение