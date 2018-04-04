И снова проблемы. В Воронеже автосервисы отказываются ремонтировать автомобили по ОСАГО 

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Очевидцы: в Воронеже иномарка влетела в дорожный указатель – пострадали 3 человека

В Воронежской области авария с двумя легковушками и фурой унесла жизнь 20-летнего парня

Три человека погибли и три пострадали при столкновении иномарок в Воронежской области