И снова проблемы. В Воронеже автосервисы отказываются ремонтировать автомобили по ОСАГО 

Схема натурального возмещения в случае ДТП даёт сбои.
Российский союз автостраховщиков составил список проблемных регионов ОСАГО. Воронежская область заняла 17 место этого антирейтинга, впервые оказавшись в так называемой «красной зоне». Это регионы, в которых больше всего проблем с мошенничеством и убыточностью в сфере обязательного автострахования. О трудностях, правда, других уверяют также автоюристы и водители — утверждают, схема натурального возмещения, то есть, ремонта вместо выплаты денег в случае ДТП, даёт сбои. Автомобиль как новенький выглядит только спереди — о заднем бампере такого не скажешь. Повреждения не только тут. Владелец машины Руслан указывает на дно багажника — заметно погнувшийся металл теперь придётся вытягивать или даже срезать и менять. — Ездить неудобно, потому что в автомобиле появились посторонние шумы, так как бампер упирается в резонатор глушителя, и вибрация по салону идёт. И багажник не закрывается если уплотнительные резинки поставить на место. Если я не виновник, я считаю, я не должен за свой счёт это ремонтировать, — отметил автомобилист Руслан Рамазанов. За возмещением убытков по ОСАГО Руслан обратился в свою страховую ещё в январе — та выдала направление на ремонт. Правда, в сервисе клиенту не обрадовались и в работах, утверждает, отказали уже дважды. Новую попытку сдать автомобиль Руслан делает уже при поддержке адвокатов и съёмочной группы «Вести-Воронеж». Всё тот же сотрудник место теперь не покидает, но машину на ремонт всё равно брать не хочет: — Я вам всё уже сказал. В данном случае ничего не поменялось. Через 5 минут появляется директор и объясняет: проблема в долгах страховой перед сервисом. Сегодня была оплата от страховой по двум машинам. Поэтому на данный момент мы можем принять машину. Точно также её отдефектовать, согласовать, но, соответственно, делать мы её будем по предоплате от страховой. Если мы будем понимать, что будут какие-то просрочки, мы будем согласовывать продление сроков как с хозяином, так и со страховой, — сообщил исполнительный директор компании Александр Барсуков. В итоге машину в сервисе всё же приняли. И пообещали сделать то же самое ещё с десятком автомобилей — других клиентов этой страховой. Впрочем, ситуация типичная — водителям массово отказывают и в других сервисах. Чтобы добиться ремонта, водителям понадобятся запасы времени, терпения и деньги на юристов. — После того как страховая компания выдала направление на ремонт, и автосервис не принимает автомобиль, мои рекомендации — это сразу проводить независимую экспертизу и обращаться к страховой компании за деньгами. Соответственно надо обязательно уведомить страховую о проведении осмотра, провести независимую экспертизу и уже с претензией подать её в страховую компанию. Если страховая не выплачивает по претензии, значит, мы можем обратиться в суд, — пояснил адвокат Александр Чулипа. Бдительность водителям терять не стоит даже в том случае, если сервис готов принять автомобиль. Эксперты советуют внимательнее читать документы перед подписью — там должно быть указано, что машину именно отремонтируют, а не возьмут, например, на ответственное хранение. Тогда о поездке на своём автомобиле в ближайшее время можно будет забыть. Алёна Сысоева, Дмитрий Овчинников