Ново-Садовая в Самаре встала в час пик из-за коммунальной аварии

Сегодня, 4 апреля, вечером в Самаре произошла коммунальная авария. По словам очевидцев, приславших в телерадиокомпанию «ГУБЕРНИЯ» фото, Ново-Садовая «поплыла». Встали трамваи, образовалась гигантская пробка. В СКС нашим корреспондентам сообщили, что виной тому — утечка в районе дома № 303а по улице Ново-Садовой. Сложность, по словам коммунальщиков, заключается в том, что вода хлещет из-под наземных гаражей. В настоящее время устанавливаются их владельцы, для того чтобы добраться к источнику аварии. Сейчас производится отключение водовода, однако на местных жителях это не отразится: на этот случай предусмотрено водоснабжение по другой схеме. Работы по устранению аварии будут производить ночью, сообщают в СКС.

Фото: ТРК «Губерния»

Фото: ТРК «Губерния»