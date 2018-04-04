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Ново-Садовая в Самаре встала в час пик из-за коммунальной аварии
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Ново-Садовая в Самаре встала в час пик из-за коммунальной аварии 

ТРК Губерния 42 минуты назад
Фото: ТРК Губерния
Сегодня, 4 апреля, вечером в Самаре произошла коммунальная авария. По словам очевидцев, приславших в телерадиокомпанию «ГУБЕРНИЯ» фото, Ново-Садовая «поплыла». Встали трамваи, образовалась гигантская пробка. В СКС нашим корреспондентам сообщили, что виной тому — утечка в районе дома № 303а по улице Ново-Садовой. Сложность, по словам коммунальщиков, заключается в том, что вода хлещет из-под наземных гаражей. В настоящее время устанавливаются их владельцы, для того чтобы добраться к источнику аварии. Сейчас производится отключение водовода, однако на местных жителях это не отразится: на этот случай предусмотрено водоснабжение по другой схеме. Работы по устранению аварии будут производить ночью, сообщают в СКС.
Фото: ТРК «Губерния»
Фото: ТРК «Губерния»
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