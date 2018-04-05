В Самаре ул. на Ново-Садовой встали трамваи из-за отсутствия напряжения

В четверг, 5 апреля, утром, в Октябрьском районе Самары на улице Ново-Садовой встали трамваи, сообщает 63.ru.

Пассажиров высадили в районе торгового центра «Апельсин», объяснив, что нет напряжения, поэтому движение трамваев затруднено.

Людям пришлось пересаживаться на автобусы, которые, по словам местного жителя, были забиты битком.

Сейчас трамваи пускают в объезд через Дом печати.

Вчера, 4 апреля, вечером, из-за коммунальной аварии на улице Ново-Садовой, где в результате прорыва водовода затопило дублер и частично трамвайные пути, трамваи также пускали по этому маршруту.