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Полиция остановила нелегальную маршрутку в районе Ям-Ижоры
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Полиция остановила нелегальную маршрутку в районе Ям-Ижоры 

Ivyborg.ru 32 минуты назад
В Тосненском районе сотрудники ГУ МВД России проверяли перевозчиков на соблюдение действующего законодательства. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Так, в ходе продолжающихся рейдов по выявлению незаконных перевозчиков, сотрудники полиции совместно с ГИБДД остановили на Московском шоссе в районе деревни Ям-Ижора автобус, осуществлявший перевозку пассажиров с нарушением действующего законодательства.
В отношении водителя указанного транспортного средства составлен административный протокол по статье «Несоблюдение перевозчиком требований законодательства РФ об обязательном страховании гражданской ответственности перевозчика за причинение вреда жизни, здоровью, имуществу пассажиров». Автобус перемещен на спецстоянку.
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