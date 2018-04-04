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Пешеходы в Москве засветятся по-новому
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Пешеходы в Москве засветятся по-новому 

Мослента 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Центр организации дорожного движения (ЦОДД) планирует внедрить технологию подсветки пешеходов. Об этом сообщил журналистам глава ведомства Вадим Юрьев, передает агентство «Москва».
«Мы сейчас экспериментируем с этим активно. Мы готовим новое техническое решение, которое будет подсвечивать именно пешеходов», — сказал он, не уточнив деталей.
Юрьев рассказал, что более 70 светофоров на пешеходных переходах столицы были оборудованы дополнительной светодиодной подсветкой консольных опор. Лента поочередно загорается зеленым, желтым или красным цветом, дублируя основной сигнал.
15 марта в ЦОДД сообщили, что собираются установить дополнительные камеры наблюдения на пешеходных переходах города, чтобы следить за нарушениями со стороны автомобилистов.
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