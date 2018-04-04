ЦОДД может внедрить в столице новую технологию подсветки пешеходов

Центр организации дорожного движения (ЦОДД) может внедрить новую технологию подсветки пешеходов. Об этом журналистам сообщил руководитель ГКУ «Центр организации дорожного движения» Вадим Юрьев.

«Подсветка пешеходов — мы сейчас экспериментируем с этим активно. Мы готовим новое техническое решение, которое будет подсвечивать именно пешеходов», — сказал В. Юрьев

Ранее он сообщил, что почти 70 светофорных комплексов на пешеходных переходах Москвы оснащены дополнительной подсветкой. На пешеходных переходах устанавливается дополнительная светодиодная подсветка консольных опор светофора. Светодиодная лента, закрепленная на опоре, загорается синхронно с красной, желтой и зеленой фазой светофора. Кроме того, вместе со светофором подсвечиваются дорожные знаки «Пешеходный переход».