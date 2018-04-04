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В Саратове автомобиль такси наехал на ногу спецкора «Интерфакса» Татьяны Никитиной
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В Саратове автомобиль такси наехал на ногу спецкора «Интерфакса» Татьяны Никитиной 

Парламентская газета 21 минуту назад
Фото: Парламентская газета
Сегодня в Кировском районе Саратова собственный корреспондент «Интерфакса» Татьяна Никитина пострадала от наезда автомобиля. О случившемся она рассказала «Четвёртой Власти».
По словам Никитиной, она собиралась перейти проезжую часть в неположенном месте, но не успела этого сделать.
Она стала сзади обходить стоявшую на тротуаре «Дэу Нексию» с большой наклейкой на заднем стекле рекламы «Алло Такси». «Ну стоит и стоит. Я решила обойти её сзади», — пояснила Татьяна Никитина.
«Я делаю шаг на дорогу, и вдруг эта машина начинает двигаться назад. И правым задним колесом мне переезжает правую ногу. Естественно, у меня боль адская. Я начинаю стучать по заднему стеклу этому водителю, а он меня не видит», — отметила журналистка. Она испугалась, что легковушка могла переехать её и передними колесами, но, к счастью, шофер остановился.
Далее Никитина села на переднее пассажирское сиденье, думая, что водитель может скрыться (он уже съехал с тротуара). Корреспондент сообщила, что перед вызовом сотрудников ДПС шофёр молился. «Мне было страшно», — подчеркнула собеседница «4В».
«Мы вызвали скорую, ездили в травмпункт, мне сделали рентген. Перелома, к счастью, нет. Там ушиб и сдавление мягких тканей», — добавила Татьяна Никитина.
Помимо прочего, корреспондент уточнила, что водитель ответил отрицательно на вопрос, работает ли он в «Алло Такси», причём несколько раз, а сам звонил в службу такси и просил диспетчера отменить все его заказы на этот день, а также предупредил, что вечером не будет работать.
Никитина высказала негативное мнение в целом об этой службе такси, сказав, что их водители не всегда ведут себя адекватно на дорогах.
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