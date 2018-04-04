В Самаре пьяный водитель Renault, проехал на «красный», таранил Nissan 

Во вторник, 3 апреля, в 09:10, в Самаре, 69-летний мужчина, находившийся за рулём Renault logan, следуяпо проспекту Кирова в направлении улицы Вольской, по предварительной информации полицейских, на пересечении проспекта Кирова и Юных Пионеров, проехал на запрещающий сигнал светофора, и столкнулся с Nissan X-Trail, сообщает референт отделения информации Игорь Ефремов.
В результате дорожной аварии водитель Renault logan получил травму груди. После оказания медицинской помощи пострадавшему назначено амбулаторное лечение.
По данным инспекторов ГИБДД, в момент столкновения машин водитель Renault logan находился в состоянии алкогольного опьянения. По факту случившегося ДТП сотрудники правоохранительных органов проводят проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение.