В Самаре пьяный водитель Renault, проехал на «красный», таранил Nissan

В результате дорожной аварии водитель Renault logan получил травму груди. После оказания медицинской помощи пострадавшему назначено амбулаторное лечение.

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