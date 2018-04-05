Прокуратура проводит проверку экскурсии школьников в Берлин на неисправном автобусе

Областная прокуратура проводит проверку обстоятельств экскурсии калининградских школьников в Берлин. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Напомним, пассажирский автобус в Германии задержали на прошлой неделе. По предварительным данным, у него была неисправная тормозная система. В надзорном ведомстве заверили, что в случае подтверждения нарушений закона, будут приняты соответствующие меры прокурорского реагирования.

«Без тормозов»: неисправный автобус с калининградскими школьниками задержали в Берлине