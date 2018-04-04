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Погиб водитель иномарки, протаранившей дорожный знак в Вологде
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Погиб водитель иномарки, протаранившей дорожный знак в Вологде 

Вологда.рф 2 часа назад
Фото: Вологда.рф
Дорожная авария произошла сегодня около 15.00 в районе дома № 10 на Окружном шоссе. В результате наезда на дорожный знак разбился 56-летний мужчина, управлявший спортивным внедорожником «Киа».
Прохожие заметили, что иномарку начало кидать из стороны в сторону, она потеряла управление и врезалась в дорожный знак, который был установлен на противоположной стороне дороги. Прибывшие на место ДТП медики констатировали смерть водителя. Сейчас причины дорожной аварии и смерти мужчины устанавливаются, сообщает городской отдел госавтоинспекции.
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