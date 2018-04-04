Во время легкоатлетического забега 7 апреля перекроют движение возле набережной

В субботу, 7 апреля, в Самаре временно ограничат движение транспорта возле набережной. Дороги перекроют из-за легкоатлетического забега, посвященного дню космонавтики. Об этом сообщили в администрации города.

— Движение автотранспорта приостановят по Волжскому проспекту от улицы Маяковского до улицы Лесной, по Лесной от Волжского проспекта до Северо-Восточной магистрали, и по Северо-Восточной магистрали от улицы Лесной до Ново-Садовой. Ограничения продержатся с 9:00 до 12:00, — рассказали в администрации.

Накануне забега, с 20:00 в пятницу, 6 апреля, до 12:00 в субботу, 7 апреля, на этих улицах запретят остановку и стоянку автомобилей.

Изменения также коснутся и общественного транспорта. Автобусы маршрутов №№ 11, 61, 247, 261 в первой половине дня будут двигаться по скорректированной схеме.