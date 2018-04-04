Ещё
Во время легкоатлетического забега 7 апреля перекроют движение возле набережной
Далее:
Читайте также:
Ещё

Во время легкоатлетического забега 7 апреля перекроют движение возле набережной 

63.ru 2 часа назад
Фото: 63.ru
В субботу, 7 апреля, в Самаре временно ограничат движение транспорта возле набережной. Дороги перекроют из-за легкоатлетического забега, посвященного дню космонавтики. Об этом сообщили в администрации города.
— Движение автотранспорта приостановят по Волжскому проспекту от улицы Маяковского до улицы Лесной, по Лесной от Волжского проспекта до Северо-Восточной магистрали, и по Северо-Восточной магистрали от улицы Лесной до Ново-Садовой. Ограничения продержатся с 9:00 до 12:00, — рассказали в администрации.
Накануне забега, с 20:00 в пятницу, 6 апреля, до 12:00 в субботу, 7 апреля, на этих улицах запретят остановку и стоянку автомобилей.
Изменения также коснутся и общественного транспорта. Автобусы маршрутов №№ 11, 61, 247, 261 в первой половине дня будут двигаться по скорректированной схеме.
63.ru: последние новости
Потоп на дублере Ново-Садовой возник из-за прорыва водопровода Самарская станция скорой помощи получила 15 новых автомобилей На трассе под Самарой машина скорой помощи лоб в лоб столкнулась с «Калиной»
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Подписан «закон о 0,3 промилле» для водителей94
ГИБДД готовит новые ограничения для водителей125
Как в кино: инспектор-каскадер задержал пьяного водителя3
Названы рублевые цены на восьмиместный Chevrolet1
Лишенную прав Багдасарян задержали за рулем260
Видео
00:40
Гаишника протащили по Садовому на скорости 70 км/ч
ДТП Автоспорт/Мотоспорт
00:21
Видео смертельного ДТП с беспилотником Uber
Автоновости Автоспорт/Мотоспорт
00:36
Лишенную прав Багдасарян задержали за рулем
Автоновости
00:24
Как в кино: инспектор-каскадер задержал пьяного водителя
ДТП Автоновости
01:41
Lexus заставит своих клиентов облизывать руль
Автоновости
00:59
«Это маразм»: как на Украине блокируют Крымский мост
Бортжурнал
00:26
«Буквально через несколько минут он испустил дух»
ДТП
01:01
Российского дипломата в Киеве спасли от самосуда
ДТП Статьи
Видео езды ВАЗ-2101 с мотором V8 опубликовали в сети
Автоновости
01:00
Бензин подскочит в цене в ближайшее время
Автоновости Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение