Столичные такси получают аккредитацию на работу во время ЧМ-2018

Заявки на работу во время чемпионата мира по футболу 2018 года уже подали 36 таксомоторных компаний. К стадионам будут допускать только аккредитованные такси. Автомобили должны быть не старше четырех лет и иметь детское кресло, сообщает портал Мэра и Правительства Москвы

В салоне аккредитованного такси будет полная информация о водителе и тарифах и терминал для оплаты картой. Отслеживать передвижение каждого автомобиля поможет система онлайн-передачи данных о местонахождении. У всех «футбольных» такси будут желтые государственные номера. Кроме того, аккредитацию могут аннулировать, если водитель систематически нарушает правила дорожного движения.

Окончательный список компаний такси, допущенных к работе на чемпионате мира, станет известен 30 апреля. За это время Московская административная дорожная инспекция тщательно проверит соблюдение технических и документационных требований к перевозчикам.