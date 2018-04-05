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В Сочи двух таксистов осудят за ограбление и убийство 60-летней женщины
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В Сочи двух таксистов осудят за ограбление и убийство 60-летней женщины 

АиФ-Кубань 44 минуты назад
Фото: АиФ-Кубань
Двое мужчин предстанут перед судом за ограбление и убийство 60-летней женщины из Нижневартовска.
Заместитель прокурора края утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 34-летнего Б. и 27-летнего П.
Как установило следствие, в декабре 2016 года утром два таксиста Б. и П. напали на 60-летнюю женщину из Нижневартовска. Накануне Б. подвозил ее и видел у пассажирки кошелек с деньгами. Во время нападения мужчины действовали очень жестоко. Пока второй держал ее за руки, чтобы она не сопротивлялась, Б. нанес женщине несколько ударов кулаком в лицо. Когда потерпевшая потеряла сознание, нападавшие похитили у нее деньги, мобильный телефон, золотые изделия и банковскую карту, всего на сумму около 1 млн рублей. Опасаясь, что их может найти полиция, Б. задушил женщину. Труп был оставлен около мусорных баков на улице.
Вину в совершенных преступлениях обвиняемые признали частично. Сейчас они заключены под стражу. Их ждет суд, сообщила пресс-служба Прокуратура Краснодарского края.
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