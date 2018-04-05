В Сочи двух таксистов осудят за ограбление и убийство 60-летней женщины

Двое мужчин предстанут перед судом за ограбление и убийство 60-летней женщины из Нижневартовска.

Заместитель прокурора края утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 34-летнего Б. и 27-летнего П.

Как установило следствие, в декабре 2016 года утром два таксиста Б. и П. напали на 60-летнюю женщину из Нижневартовска. Накануне Б. подвозил ее и видел у пассажирки кошелек с деньгами. Во время нападения мужчины действовали очень жестоко. Пока второй держал ее за руки, чтобы она не сопротивлялась, Б. нанес женщине несколько ударов кулаком в лицо. Когда потерпевшая потеряла сознание, нападавшие похитили у нее деньги, мобильный телефон, золотые изделия и банковскую карту, всего на сумму около 1 млн рублей. Опасаясь, что их может найти полиция, Б. задушил женщину. Труп был оставлен около мусорных баков на улице.

Вину в совершенных преступлениях обвиняемые признали частично. Сейчас они заключены под стражу. Их ждет суд, сообщила пресс-служба Прокуратура Краснодарского края.