Водитель трактора без страховки спровоцировал ДТП на Бориса Богаткова

Сегодня вечером произошло столкновения трактора и машины Toyota Corona

Как сообщают аварийные комиссары «Автоспас» Новосибирск, трактор и легковушка двигались по улице Бориса Богатства со стороны Федосеева в сторону улицы Гаранина.

«Toyota Corona остановился в плотном потоке, а водитель трактора среагировать не успел, что привело к столкновению», — сообщают аваркомы.

По информации «Автоспаса», у водителя трактора не оказалось страховки. В ДТП никто не пострадал.