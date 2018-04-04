Водитель трактора без страховки спровоцировал ДТП на Бориса Богаткова 

Сегодня вечером произошло столкновения трактора и машины Toyota Corona.
Как сообщают аварийные комиссары «Автоспас» Новосибирск, трактор и легковушка двигались по улице Бориса Богатства со стороны Федосеева в сторону улицы Гаранина.
«Toyota Corona остановился в плотном потоке, а водитель трактора среагировать не успел, что привело к столкновению», — сообщают аваркомы.
По информации «Автоспаса», у водителя трактора не оказалось страховки. В ДТП никто не пострадал.
Это уже не первая за последние несколько месяцев с участием трактора. В первой половине марта водитель Skoda Octavia врезался в ковш трактора.