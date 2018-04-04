Участников рок-группы «Пикник» выписали из больниц после ДТП

Участников рок-группы «Пикник» выписали из больниц после дорожно-транспортного происшествия во Владимирской области, сообщает kp.ru

«Репетировать пока не могут, работать не могут», — заявил директор коллектива Владимир Сафронов

По его словам, пока неизвестно, сколько времени понадобится на восстановление, идёт лечение, и прогнозов врачи не дают.

«Ориентируемся только на то, что скажут врачи. Вы же понимаете, прошло меньше месяца. При такой ситуации пока и ждать-то нечего», — добавил Сафронов.

Ранее сообщалось, что концерт группы «Пикник» в Светлогорске перенесли на июнь.

В середине марта портал «ВашГород.ру» сообщал, что один человек погиб в результате наезда автобуса на остановку в Новокузнецке.