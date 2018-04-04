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Участников рок-группы «Пикник» выписали из больниц после ДТП
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Участников рок-группы «Пикник» выписали из больниц после ДТП 

RT на русском 2 часа назад
Участников рок-группы «Пикник» выписали из больниц после дорожно-транспортного происшествия во Владимирской области, сообщает kp.ru.
«Репетировать пока не могут, работать не могут», — заявил директор коллектива Владимир Сафронов.
По его словам, пока неизвестно, сколько времени понадобится на восстановление, идёт лечение, и прогнозов врачи не дают.
«Ориентируемся только на то, что скажут врачи. Вы же понимаете, прошло меньше месяца. При такой ситуации пока и ждать-то нечего», — добавил Сафронов.
Ранее сообщалось, что концерт группы «Пикник» в Светлогорске перенесли на июнь.
В середине марта портал «ВашГород.ру» сообщал, что один человек погиб в результате наезда автобуса на остановку в Новокузнецке.
RT на русском: последние новости
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