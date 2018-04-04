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Ставропольского мотоциклиста от гибели в ДТП спас шлем
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Ставропольского мотоциклиста от гибели в ДТП спас шлем 

АиФ Ставрополье 2 часа назад
Фото: АиФ Ставрополье
Столкновение двух транспортных средств произошло днём в селе Дивном Апанасенковского района, сообщили в пресс-службе «Противопожарной и аварийно-спасательной службы СК».
Водитель автомобиля ВАЗ-21144, подъезжая к местному супермаркету, пошёл на поворот, не заметив мотоциклиста на соседней полосе.
Мотоцикл на скорости влетел в «четырнадцатую», разбив вдребезги всю переднюю часть автомобиля.
«Несмотря на сильный уда мотоциклист остался жив. По словам очевидцев, его спас надетый на голову защитный шлем, — рассказал начальник аварийно-спасательной группы ПАСС СК села Дивное Апанасенковского района Сергей Денисенко. — Но травмы он получил серьёзные. Осмотрев пострадавшего, мы передали его работникам скорой помощи».
Водитель легковой и его супруга, находившаяся в машине во время аварии, не пострадали.
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