Ставропольского мотоциклиста от гибели в ДТП спас шлем

Столкновение двух транспортных средств произошло днём в селе Дивном Апанасенковского района, сообщили в пресс-службе «Противопожарной и аварийно-спасательной службы СК».

Водитель автомобиля ВАЗ-21144, подъезжая к местному супермаркету, пошёл на поворот, не заметив мотоциклиста на соседней полосе.

Мотоцикл на скорости влетел в «четырнадцатую», разбив вдребезги всю переднюю часть автомобиля.

«Несмотря на сильный уда мотоциклист остался жив. По словам очевидцев, его спас надетый на голову защитный шлем, — рассказал начальник аварийно-спасательной группы ПАСС СК села Дивное Апанасенковского района Сергей Денисенко . — Но травмы он получил серьёзные. Осмотрев пострадавшего, мы передали его работникам скорой помощи».

Водитель легковой и его супруга, находившаяся в машине во время аварии, не пострадали.