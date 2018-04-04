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На 8 Марта прохожий спас мальчика от верной гибели под колёсами автобуса
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На 8 Марта прохожий спас мальчика от верной гибели под колёсами автобуса 

e1.ru 2 часа назад
Фото: e1.ru
Вечером в среду автобус сбил мальчика на перекрёстке улиц 8 Марта и Фрунзе.
— Ребёнок переходил дорогу на зелёный свет, автобус ехал на красный. Нарушая правила дорожного движения, он совершил наезд на несовершеннолетнего. На место происшествия приехала скорая помощь. Свидетелями были учительница и прохожий, — описала обстоятельства читательница E1.RU Анна.
Но как оказалось, ребёнка от серьёзных травм спас случайный прохожий.
— Выяснилось, что автобус проехал перекрёсток на зелёный свет, но там была небольшая пробка, а потому в тот момент, когда он подъезжал к переходу, пешеходам также загорелся зелёный, — описали обстоятельства в отделении пропаганды городской ГИБДД. — Мальчик не посмотрел по сторонам и ринулся перебегать. Но случайный прохожий увидел, что он вот-вот попадёт под автобус, резко одёрнул его на себя.
В итоге автобус всё-таки задел мальчика, но по касательной. Реанимация приезжала на место, но никаких повреждений ребёнок не получил. Его забрали родители.
Если вы стали свидетелем этого или другого ДТП, хамского поведения или какого-то весёлого случая на дороге, сделали фото или видео, сообщите нам на почту news@corp. e1.ru или по телефону +7 (343) 34-555-34. Также можно воспользоваться WhatsApp и Viber — их номер +7 909 704 57 70.
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