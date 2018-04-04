На 8 Марта прохожий спас мальчика от верной гибели под колёсами автобуса

Вечером в среду автобус сбил мальчика на перекрёстке улиц 8 Марта и Фрунзе.

— Ребёнок переходил дорогу на зелёный свет, автобус ехал на красный. Нарушая правила дорожного движения, он совершил наезд на несовершеннолетнего. На место происшествия приехала скорая помощь. Свидетелями были учительница и прохожий, — описала обстоятельства читательница E1.RU Анна.

Но как оказалось, ребёнка от серьёзных травм спас случайный прохожий.

— Выяснилось, что автобус проехал перекрёсток на зелёный свет, но там была небольшая пробка, а потому в тот момент, когда он подъезжал к переходу, пешеходам также загорелся зелёный, — описали обстоятельства в отделении пропаганды городской ГИБДД . — Мальчик не посмотрел по сторонам и ринулся перебегать. Но случайный прохожий увидел, что он вот-вот попадёт под автобус, резко одёрнул его на себя.

В итоге автобус всё-таки задел мальчика, но по касательной. Реанимация приезжала на место, но никаких повреждений ребёнок не получил. Его забрали родители.

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