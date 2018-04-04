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Пробки на столичных дорогах оцениваются в шесть баллов
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Пробки на столичных дорогах оцениваются в шесть баллов 

Агентство «Москва» 1 час назад
Уточняется, что основные затруднения на МКАД образовались на северо-западе, западе, юго-западе, юго-востоке, востоке, северо-востоке.
В пределах МКАД зафиксированы осложнения в Обручевском районе на Ленинском и Ломоносовском проспекте, на Кутузовском проспекте, дублере Волоколамского шоссе, ул. Нижегородская, в 3-м Нижнелихоборском и Сигнальном проездах.
На Третьем транспортном кольце отмечены затруднения в движении на всей протяженности за исключением участках в районах Беговой (внешняя), Пресненский (внутренняя), Хамовники (в обе стороны), Южнопортовый (внутренняя), Нижегородский (внешняя), Лефортово (обе стороны), Красносельский (внутренняя), Сокольники (внутренняя).
В центре столицы дороги загружены в районе Кремля, Лубянской площади, ул. Тверская, на Кутузовском проспекте, Краснопресненской набережной. Садовое кольцо загружено в обе стороны за исключением участков в районе Якиманка, Таганский, Мещанский.
По прогнозам сервиса, к 21:00 загруженность дорог снизится до трех баллов.
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