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Пробки в Москве достигли пяти баллов
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Пробки в Москве достигли пяти баллов 

Агентство «Москва» 1 час назад
Так, затруднения отмечены на МКАД на северо-западе, юго-западе, юге, юго-востоке и востоке магистрали.
В пределах кольца есть заторы в Обручевском районе на проспекте Вернадского, Ленинском проспекте, ул. Профсоюзная. На Варшавском шоссе, ул. Люблинская, проспекте Мира, Ленинградском проспекте, проспекте Маршала Жукова, Кутузовском проспекте есть осложнения при движении из центра.
На Третьем транспортном кольце свободными остаются участки в районах Беговой (внешняя сторона), Дорогомилово (внутренняя), Хамовники (внутренняя), Даниловский (внешняя), Южнопортовый (внешняя), Нижегородский (внешняя), Таганский (внутренняя), Лефортово (внутренняя), Красносельский (внутренняя).
Наибольшие осложнения на Садовом кольце образовались в Замоскворецком, Арбатском, Пресненском, Красносельском, Басманном и Таганском районах.
В центре основные заторы образовались на Москворецкой набережной, Большом и Малом каменных мостах, Большом Устроинском мосте, Яузском бульваре, ул. Солянка, ул. Варварка, ул. Ильинка, улицы в району Лубянской площади, Большом Златоустьинском пер., улю Большая Лубянка, ул. Неглинная, ул. Петровка, ул. Тверская-Ямская, Романов пер.
По прогнозам сервиса, к 21:00 загруженность дорог составит три балла.
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