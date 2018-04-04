Двухлетний москвич облился горячим компотом и получил сильнейшие ожоги

Двухлетний житель Москвы сидел на кухне, потом подлез к плите и случайно пролил на себя только приготовленный компот. Ребенок получил ожоги первой, второй и третьей степени тяжести на разных конечностях. Об этом сообщил «360» источник в правоохранительных органах

Мальчика госпитализировали с улицы Кашенкин Луг. Ему поставили диагноз — ожог 7% тела первой-второй-третьей степени левой руки и ноги.

Его отец рассказал, что около 13:00 сын сидел на кухне, потом залез на стул и подтянул к себе кастрюлю с горячим компотом. В результате, емкость опрокинулась на пол и задела ребенка.

По данному факту проводится проверка.

Накануне произошла похожая история с еще одним малолетним москвичом. Ребенок пролил на себя горячий чай, получив ожог около 6% тела. Мальчика решили госпитализировать.