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Двухлетний москвич облился горячим компотом и получил сильнейшие ожоги
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Двухлетний москвич облился горячим компотом и получил сильнейшие ожоги 

360tv.ru 1 час назад
Фото: 360tv.ru
Двухлетний житель Москвы сидел на кухне, потом подлез к плите и случайно пролил на себя только приготовленный компот. Ребенок получил ожоги первой, второй и третьей степени тяжести на разных конечностях. Об этом сообщил «360» источник в правоохранительных органах.
Мальчика госпитализировали с улицы Кашенкин Луг. Ему поставили диагноз — ожог 7% тела первой-второй-третьей степени левой руки и ноги.
Его отец рассказал, что около 13:00 сын сидел на кухне, потом залез на стул и подтянул к себе кастрюлю с горячим компотом. В результате, емкость опрокинулась на пол и задела ребенка.
По данному факту проводится проверка.
Накануне произошла похожая история с еще одним малолетним москвичом. Ребенок пролил на себя горячий чай, получив ожог около 6% тела. Мальчика решили госпитализировать.
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