Пробка длиной более 14 км образовалась в Москве в пятницу утром

Утром в пятницу на внешней стороне МКАД в районе Варшавского шоссе зафиксировали пробку длиной более 14 километров, говорится в сообщении пресс-службы сервиса «Яндекс. Пробки».

Зафиксирована необычно сложная пробка — МКАД внешняя сторона, от Варшавского шоссе до Бесединского путепровода.

«В пробке длиной 14,2 километра можно потерять 1 час 20 минут, что на 51 минуту больше обычного», — говорится в сообщении.

По оценке сервиса «Яндекс. Пробки», общая загруженность столичных дорог в пятницу утром составляет пять баллов из десяти возможных.