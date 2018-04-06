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Пробка длиной более 14 км образовалась в Москве в пятницу утром
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Пробка длиной более 14 км образовалась в Москве в пятницу утром 

РИАМО 1 час назад
Утром в пятницу на внешней стороне МКАД в районе Варшавского шоссе зафиксировали пробку длиной более 14 километров, говорится в сообщении пресс-службы сервиса «Яндекс. Пробки».
Зафиксирована необычно сложная пробка — МКАД внешняя сторона, от Варшавского шоссе до Бесединского путепровода.
«В пробке длиной 14,2 километра можно потерять 1 час 20 минут, что на 51 минуту больше обычного», — говорится в сообщении.
По оценке сервиса «Яндекс. Пробки», общая загруженность столичных дорог в пятницу утром составляет пять баллов из десяти возможных.
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