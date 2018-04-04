Пробки на столичных дорогах оцениваются в 6 баллов 

Пробки на московских дорогах оцениваются в шесть баллов, сообщает сервис «Яндекс. Пробки».
Основные затруднения на МКАД образовались на северо-западе, западе, юго-западе, юго-востоке, востоке, северо-востоке.
На Третьем транспортном кольце отмечены затруднения в движении на всей протяженности, за исключением нескольких участков.
Садовое кольцо загружено в обе стороны.
В центре столицы дороги загружены в районе Кремля, Лубянской площади, ул. Тверская, на Кутузовском проспекте, Краснопресненской набережной.
По прогнозам сервиса, к 21:00 загруженность дорог снизится до трех баллов, передает Агентство «Москва».