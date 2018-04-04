Главу дагестанского «Мемориала», на которого было совершено нападение, выписали из больницы 

Руководитель отделения международного общества «Мемориал» в Дагестане Сиражудин Дациев выписан из больницы. Он был госпитализирован в конце марта после нападения неизвестных.
«Сегодня мы выписали Сиражудина Дациева. Вся необходимая помощь ему была оказана, с ним все нормально», — сообщили ТАСС в пресс-службе Республиканской клинической больницы (РКБ), где находился правозащитник.
По данным медиков, у Дациева было диагностировано сотрясение головного мозга и ушиб грудной клетки.
28 марта в Махачкале глава дагестанского отделения «Мемориала» был избит неизвестными. Его состояние медики оценивали как средней степени тяжести.
Ранее сотрудники регионального отделения «Мемориала» неоднократно получали угрозы. Кроме того, в январе был подожжен автомобиль правозащитной организации в Махачкале. В связи с этим было возбуждено уголовное дело.
По данным ТАСС, после эпизода с поджогом автомобиля правозащитникам приходили смс-сообщения с требованиями прекратить деятельность.