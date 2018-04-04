В центре Ярославля заклеймили машины, припаркованные на местах для инвалидов

В центре Ярославля объявили войну наглым водителям. Но только тем, которые ставят свои машины на места для инвалидов. Таких на улице Нахимсона — целый ряд. Активисты заклеймили сразу несколько автомобилей. Нарушителям налепили специальные желтые наклейки с изображением человека в коляске с листовкой в руках. — Активисты пока выступают анонимно, — рассказал источник 76.ru.