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В центре Ярославля заклеймили машины, припаркованные на местах для инвалидов
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В центре Ярославля заклеймили машины, припаркованные на местах для инвалидов 

76.ru 1 час назад
Фото: 76.ru
В центре Ярославля объявили войну наглым водителям. Но только тем, которые ставят свои машины на места для инвалидов. Таких на улице Нахимсона — целый ряд. Активисты заклеймили сразу несколько автомобилей. Нарушителям налепили специальные желтые наклейки с изображением человека в коляске с листовкой в руках. — Активисты пока выступают анонимно, — рассказал источник 76.ru.
У нашего портала для таких наглецов (мы имеем в виду водителей, плюющих на правила) есть даже своя уютная рубрика «Я паркуюсь, как…». Сфотографированные нарушения не остаются только на сайте. Снимки отправляются в ГИБДД.
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