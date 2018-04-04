Водитель маршрутного такси пострадал в результате ДТП на Волгоградском проспекте

На юго-востоке столицы произошло ДТП с участием маршрутного такси и легкового автомобиля, в результате аварии водитель микроавтобуса получил травмы. Об этом Агентству городских новостей сообщили в пресс-службе столичного управления ГИБДД

«4 апреля в районе д. 99 по Волгоградскому проспекту произошло ДТП: столкнулись микроавтобус Mercedes и легковой автомобиль Audi . В результате столкновения Mercedes отбросило на бордюр, после чего он врезался в дерево. В результате аварии пострадал водитель микроавтобуса. Пассажиров в момент столкновения в микроавтобусе не было», — подчеркнула собеседница агентства.

Она отметила, что пострадавший был передан медикам для оказания необходимой ему помощи.