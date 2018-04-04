Девятимесячная малышка, на которую упала глыба льда, скончалась

Девятимесячная девочка, которая получила тяжёлую травму после падения на неё глыбы льда с крыши, скончалась.

Малышка получила травму головы и находилась в реанимации в глубокой коме. Её состояние врачи оценивали как тяжёлое. В Краевой детской клинической больнице рассказали корреспонденту «АиФ-Прикамье», что сегодня девочка скончалась.

Напомним, осколок льда упал на коляску, в которой находилась девятимесячная девочка, в понедельник, 2 апреля, в Кировском районе Перми. По факту травмирования грудного ребёнка следователи возбудили уголовное дело по статье «Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям жизни или здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека». Следователям предстоит выяснить, откуда упала глыба.