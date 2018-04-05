ДТП в Ленинградской области: погибло два человека

В Ленинградской области во время аварии погибли двое взрослых и пострадали двое детей. Трагедия произошла во Всеволожском районе, на 21 километре Дороги Жизни (региональная трасса Санкт-Петербург-Морьё).

Сам водитель Audi получил средний вред здоровья, а его пассажир скончался на месте от полученных травм. Погибла и водитель автомобиля Volkswagen.

«Находившиеся в Volkswagen двое несовершеннолетних пассажиров — мальчики 2008 и 2010 годов рождения — получили травмы средней степени тяжести», — цитирует сообщение Управления ГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленобласти Regnum

Сейчас устанавливаются причины и обстоятельства ДТП.

Ранее «Свободная пресса» сообщала о ДТП со смертельным исходом. Авария случилась на юге Москвы, в районе Нагатинской набережной. Известно, что водитель автомобиля Nissan врезался в опору моста. После удара Nissan загорелся, спасти водителя автомобиля не удалось.

Новости о ДТП: В Москве водитель сбил племянника, которого собирался встретить.