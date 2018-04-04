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В страшном тройном ДТП на Дороге Жизни есть погибшие
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В страшном тройном ДТП на Дороге Жизни есть погибшие 

Ivyborg.ru 1 час назад
Во Всеволожском районе Ленобласти на трассе, известной как Дорога Жизни, вечером 4 апреля столкнулись сразу три легковых автомобиля. В результате серьёзной аварии двое человек погибли на месте, еще трое, в том числе дети, получили травмы.
Как сообщает отдел пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти, ДТП случилось на 21 км трассы около семи часов вечера. По неподтвержденным данным, виновником аварии стал 38-летний водитель "Ауди Q5". Он по неустановленным причинам вылетел на встречную полосу, где врезался в "Фольксваген" и "Шкоду".
Водитель-виновник ДТП получил травмы средней степени тяжести, а его пассажир скончался на месте от полученных травм. Также при столкновении погибла 40-летняя женщина-водитель из «Фольксвагена». Двое мальчиков, которые были пассажирами в авто, получили травмы средней степени тяжести.
В настоящий момент устанавливаются все обстоятельства серьёзного инцидента.
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