В страшном тройном ДТП на Дороге Жизни есть погибшие

Во Всеволожском районе Ленобласти на трассе, известной как Дорога Жизни, вечером 4 апреля столкнулись сразу три легковых автомобиля. В результате серьёзной аварии двое человек погибли на месте, еще трое, в том числе дети, получили травмы.

Как сообщает отдел пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти, ДТП случилось на 21 км трассы около семи часов вечера. По неподтвержденным данным, виновником аварии стал 38-летний водитель " Ауди Q5". Он по неустановленным причинам вылетел на встречную полосу, где врезался в " Фольксваген " и " Шкоду ".

Водитель-виновник ДТП получил травмы средней степени тяжести, а его пассажир скончался на месте от полученных травм. Также при столкновении погибла 40-летняя женщина-водитель из «Фольксвагена». Двое мальчиков, которые были пассажирами в авто, получили травмы средней степени тяжести.

В настоящий момент устанавливаются все обстоятельства серьёзного инцидента.