В Сочи две автоледи устроили ДТП по дороге на Красную Поляну

Краснодар. 4 апр. -Новая Кубань. Дорожно-транспортный инцидент произошел сегодня в Адлерском районе олимпийской столицы. На дороге, ведущей на Красную Поляну, столкнулись две легковушки.

По предварительным данным, 24-летняя девушка за рулем автомобиля Ravon съехала на обочину и врезалась в отбойник, после чего машину занесло на полосу встречного движения, где иномарка врезалась в автомобиль Subaru под управлением 42-летней женщины. В аварии пострадали четыре человека, сообщили в отделении по пропаганде безопасности дорожного движения ОГИБДД УВД по Сочи.

Как сообщают СМИ, автомобиль 24-летней девушки принадлежал службе каршеринга*.

*каршеринг — это аренда автомобиля на небольшие промежутки времени внутри разрешенной зоны (в пределах города или мегаполиса).