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В Сочи две автоледи устроили ДТП по дороге на Красную Поляну
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В Сочи две автоледи устроили ДТП по дороге на Красную Поляну 

Новая Кубань 56 минут назад
Фото: Новая Кубань
Краснодар. 4 апр. -Новая Кубань. Дорожно-транспортный инцидент произошел сегодня в Адлерском районе олимпийской столицы. На дороге, ведущей на Красную Поляну, столкнулись две легковушки.
По предварительным данным, 24-летняя девушка за рулем автомобиля Ravon съехала на обочину и врезалась в отбойник, после чего машину занесло на полосу встречного движения, где иномарка врезалась в автомобиль Subaru под управлением 42-летней женщины. В аварии пострадали четыре человека, сообщили в отделении по пропаганде безопасности дорожного движения ОГИБДД УВД по Сочи.
Как сообщают СМИ, автомобиль 24-летней девушки принадлежал службе каршеринга*.
*каршеринг — это аренда автомобиля на небольшие промежутки времени внутри разрешенной зоны (в пределах города или мегаполиса).
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