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Дорогу на Красную поляну в Сочи перекрыли из‐за крупного ДТП
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Дорогу на Красную поляну в Сочи перекрыли из‐за крупного ДТП 

360tv.ru 1 час назад
Фото: 360tv.ru
Экстренные службы перекрыли дорогу, ведущую из Сочи к курорту «Роза Хутор», который расположен на Красной поляне, из‐за крупной аварии. В результате столкновения шести легковых автомобилей погибли два человека.
При столкновении легковых автомобилей Нива и Mercedes была задета строительная техника и водовоз, два пассажира «Нивы» погибли. В данный момент на месте работают спасатели, которые пытаются извлечь из разбитого транспорта пассажиров. Двоих пострадавших отправили в больницу с серьезными травмами.
Другое серьезное ДТП произошло сегодня в Москве на пересечении Каширского шоссе и Борисовского проезда. На перекрестке на большой скорости столкнулись три автомобиля. Аварию удалось зафиксировать на камеру видеонаблюдения.
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