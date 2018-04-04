Дорогу на Красную поляну в Сочи перекрыли из‐за крупного ДТП

Экстренные службы перекрыли дорогу, ведущую из Сочи к курорту «Роза Хутор», который расположен на Красной поляне, из‐за крупной аварии. В результате столкновения шести легковых автомобилей погибли два человека.

При столкновении легковых автомобилей Нива и Mercedes была задета строительная техника и водовоз, два пассажира «Нивы» погибли. В данный момент на месте работают спасатели, которые пытаются извлечь из разбитого транспорта пассажиров. Двоих пострадавших отправили в больницу с серьезными травмами.

Другое серьезное ДТП произошло сегодня в Москве на пересечении Каширского шоссе и Борисовского проезда. На перекрестке на большой скорости столкнулись три автомобиля. Аварию удалось зафиксировать на камеру видеонаблюдения.